Anschluss 1938: Nichts dem Zufall überlassen

Am Montag vor 80 Jahren sind deutsche Truppen in Salzburg einmarschiert. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen - durch perfekte Propaganda sollten die Salzburger und ganz Österreich vom Anschluss überzeugt werden.

Das „Unternehmen Otto“, wie Hitler den geplanten Einmarsch nannte, setzte über Nacht 65.000 Soldaten der deutschen Wehrmacht und auch Polizisten Richtung Österreich in Bewegung. Auch in Salzburg wurden die deutschen Truppen mit viel Jubel empfangen.

„Plötzlich überall Fahnen“

Der, 2013 verstorbene, sozialdemokratische Landeshauptmann-Stellvertreter Karl Steinocher war damals 18 Jahre alt und absolvierte gerade eine Lehre in einer Papiergroßhandlung. Am Vorabend des Truppeneinzuges wurden sein Freund und er Zeugen einer wilden Rauferei. In einem Interview aus dem Jahr 2013 schilderte er seine Eindrücke: „Da hat die SA, da waren sie schon in Uniform, einen Mann zusammengetreten und in der Früh sind sie einmarschiert. Ich bin als Lehrling in die Arbeit gegangen und sie sind einmarschiert und dann war alles umgestellt - plötzlich waren massenweise Fahnen da. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht“, erzählte Steinocher.

Fenster mit Balken verriegelt

Franziska Freund, Jahrgang 1922, lebt in Adnet. Als 16-Jährige war sie Schülerin im Internat der Ursulinen, das damals im heutigen Haus der Natur untergebracht war. In der Nacht zum 12. März, erzählte sie, wurden von den Schwestern die Fenster des Internats mit Balken verriegelt. Etwas, was sonst nie geschah. „Und dann hat es angefangen - zwei, drei Uhr in der Früh marschmäßig einmarschieren von Richtung Mülln und schrien `Muh, Muh, Muh - Schuschnigg alte Kuh` durch die Gstättengasse. Wir haben aber nichts gesehen, weil die Fenster verriegelt waren“, erzählte Freund.

Sepp Forcher war 1938 noch in seiner Heimat Südtirol. Dort habe das ganze kein bedeutendes Echo gehabt: „Allerdings nach dem Anschluss war im Radio - das wird in Salzburg schon verboten gewesen sein, aber in Südtirol nicht - ´Harret aus, Österreich wird wieder auferstehen` und dann ist der Egerländer-Marsch gespielt worden.“

Anschluss akribisch vorbereitet

Im Salzburger Stadtarchiv liegen jede Menge Dokumente, die belegen, mit welcher Sorgfalt die nationalsozialistische Propagandamaschinerie die Vereinigung vorbereitet hatte. „Es war so vorbereitet, dass Flugzeuge Tonnen von Flugblättern mit Begrüßungsworten von Adolf Hitler über der Stadt auswarfen. Außerdem gab es Lkw, die vor allem dann Hakenkreuz-Fahnen an die Bevölkerung verteilt haben“, sagte Peter F. Kramml, Leiter des Salzburger Stadtarchivs.

Der Naziterror ließ nach dem Einmarsch nicht lange auf sich warten. Über Nacht wurden die Zeitungsredaktionen mit Gleichgesinnten besetzt, zuvor schon die öffentlichen Ämter. Noch im März gab es eine erste Verhaftungswelle gegen Juden, Geschäfte wurden enteignet. Spätestens der Krieg ließ dann bei vielen die Begeisterung der Ernüchterung weichen.

