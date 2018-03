FPÖ kündigt „positiven“ Wahlkampf an

Die Salzburger FPÖ hat am Montag bei ihrem Auftakt einen „positiven“ Wahlkampf angekündigt. Man habe es nicht notwendig, Mitbewerber anzupatzen, und wolle in einen „Salzburger Frühling“ starten.

Am Montag stellte die Landes-FPÖ die Plakate für den Landtagswahlkampf vor. Unter einem Porträt der Spitzenkandidatin Marlene Svazek steht „für eine sichere Zukunft“, darüber in dicken, fetten Lettern „Salzburger Frühling“. Insgesamt präsentierten sich Salzburgs Freiheitliche als Heimatpartei. Der Hauptslogan - „Salzburger Frühling“ - sei eine Anspielung auf das Positive, dass diese Jahreszeit mit sich bringe, sagte Svazek: „Und genau deshalb auch dieser Spruch, weil wir den Wahlkampf betont positiv anlegen wollen. Ich glaube wir haben es nicht notwendig, dass wir irgendjemanden in diesem Wahlkampf anpatzen“, so die FPÖ-Spitzenkandidatin.

ORF/Jäger

Sicherheit, leistbares Wohnen und Arbeitsplätze

Das gegenseitige „Anpatzen“ der Parteien hätten die Wählerinnen und Wähler längst satt, ergänzte Svazek. Als wichtigste Wahlkampfthemen für den 22. April nannte sie Sicherheit, erschwingliches Wohnen und Arbeitsplätze. „Mein persönliches Ziel wäre es, die 20 Prozent zu überspringen. Das wäre das historisch beste Ergebnis, das wir in Salzburg bei einer Landtagswahl geschafft haben. Wenn es dann Platz Zwei ist, wäre es wunderschön, aber 20 Prozent sind einmal das Erste“, sagte Svazek.

20 Prozent für die FPÖ wären ein Zugewinn von drei Prozentpunkten gegenüber der Landtagswahl 2013. Offizieller Wahlkampf-Auftakt der Freiheitlichen ist am kommenden Freitag - Schauplatz ist die Panzerhalle in der Stadt Salzburg.