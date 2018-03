Berndorf für Energieeffizienz ausgezeichnet

Die Flachgauer Gemeinde Berndorf spart konsequent Energie und hat nun die Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen umgestellt und ein eigenes Energieleitbild erstellt. Dafür ist Berndorf jetzt als energie-effiziente Gemeinde ausgezeichnet worden.

Bereits seit dem Jahr 2011 bemüht sich Berndorf um den sparsameren Umgang mit Energie. So wurde etwa am Dach der Volksschule eine Photovoltaikanlage installiert, das Feuerwehrhaus wurde saniert und wärmegedämmt. Jetzt funktioniert auch die Straßenbeleuchtung in Berndorf mit der energiesparenden LED-Technik.

Gemeinde Berndorf

Das sei eine Investition in die Zukunft, betont Bürgermeister Josef Guggenberger (ÖVP). „Dem Klimawandel sind wir es schuldig, uns auch auf unterster Ebene zu engagieren. Denn dort sind letztendlich die Hausaufgaben zu machen. Wir versuchen, unseren Teil dazu zu leisten, dass der Klimawandel nicht in der prognostizierten Form eintritt. Und wir wollen unseren Kindern eine Umwelt hinterlassen, die lebenswert ist.“

Weitere Maßnahmen sollen folgen

Auch die nächsten Schritte zum Energiesparen stehen bereits fest. Das Gemeindezentrum soll von Heizöl auf CO2-neutrale Energie umgestellt werden. Bei einem Baulandmodell wird jetzt schon der Anschluss an eine umweltfreundliche Wärmeversorgung geplant. Zudem soll Berndorf mit mehr Verbindungen an den öffentlichen Verkehr angeschlossen werden.

