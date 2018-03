Abtenau will alte Heilquelle touristisch nutzen

Die Tennengauer Gemeinde Abtenau will jetzt in den Gesundheitstourismus einsteigen. Das Wasser einer alten Quelle soll genutzt werden, dass sich laut einer Studie in Verbindung mit Bewegung positiv auf das Immunsystem auswirkt.

Das hat eine Studie in Zusammenarbeit mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) jetzt ergeben. Die heilende Kraft des Wassers wurde bereits 1863 entdeckt. Es ist ein unscheinbarer Felsspalt, knapp fünf Kilometer vom Ortszentrum von Abtenau entfernt, aus dem die Rupertus- und Annaquelle sprudeln. Ihr Wasser ist besonders reich an Natrium, Calium, Chlorid und Sulfat.

Nicht eines der vielen Wellness-Angebote soll es sein, sondern ein echtes Gesundheitsangebot. Basis dafür ist die Studie mit der PMU. 140 ältere Menschen zwischen 65 und 85 Jahren haben dafür eine Woche lang ein Programm mit bestimmten Bergwanderungen absolviert und dann im Wasser der Abtenauer Quelle gebadet, schildert der wissenschaftliche Leiter der PMU-Studie, Arnulf Hartl.

PMU-Studie belegt gesundheitlichen Nutzen

„Dabei haben wir herausgefunden, dass eine Kombination aus Bewegung und täglichem Baden im Abtenauer Heilwasser das menschliche Immunsystem stärkt und den Gleichgewichtssinn verbessert, was gerade im Alter besonders wichtig ist“, sagt Hartl.

Gerald Lehner

Jetzt soll das Wasser in die Hotels geleitet werden, sagt der Tennengauer Tourismusmanager Franz Pölzleitner. "Beim Bau des Fernwärme-Systems wurden in allen größeren Hotels auch schon Wasserleitungen gebaut, sodass die Zubringung des Heilwassers in die Hotels eigentlich relativ einfach ist. Geplant ist, das Wasser bis Jahresende in den Ort zu leiten.

Erste Angebotspakete im Frühjahr 2019

Derzeit arbeiten wir - gemeinsam mit Fachleuten - an der Produktentwicklung. Dabei geht es darum, die Angebotspakete so zu schnüren, dass neben der Infrastruktur auch das dafür nötige Fachpersonal zur Verfügung steht. Schon im Frühjahr 2019 sollen dann die ersten Pakete buchbar sein."