2,5 Mio. Sonderförderung für Gasteiner Tal

Das Land Salzburg investiert weiter ins Gasteiner Tal: Nach der millionenschweren Übernahme mehrerer baufälliger Hotels im Bad Gasteiner Ortszentrum gibt es nun eine Sonderförderung von 2,5 Millionen Euro für das gesamte Tal.

Das Gasteiner Tal hat unter Salzburgs Tourismusregionen in den vergangenen Jahren viel an Boden verloren. Dies nicht nur, aber auch wegen des langjährigen Dramas um das Bad Gasteiner Ortszentrum. In den vergangenen Jahren ist das ganze Tal dadurch zurückgefallen, räumt Tourismusreferent Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ein.

ORF

„Seit den Jahren 1997/1998 hat der gesamten Pongau bei den Übernachtungen um rund 40 Prozent zugelegt, das Gasteiner Tal hingegen nur um 15 Prozent. Die Region hat zwar auch zugelegt, aber bei weitem nicht so dynamisch wie der Rest des Landes“, sagt Haslauer.

Schlossalmbahn wird um 80 Millionen neu gebaut

Jetzt soll es eine Art Aufbruchstimmung geben. Das Land hat mehrere historische Hotels gekauft und sucht jetzt neue Betreiber, in Hofgastein wird die Schlossalmbahn um immerhin 80 Millionen Euro neu gebaut.

ORF

Zusätzlich will das Land jetzt den privaten Hotel- und Gastronomie-Unternehmen beim Investieren etwas auf die Sprünge helfen, sagt der Obmann der Pongauer Wirtschaftskammer und Tourismussprecher der ÖVP im Landtag, Hans Scharfetter, selbst Hotelier aus Bad Hofgastein.

Förderprogramm läuft bis 2020

„Die Zielsetzung ist eine sehr klare. Wir möchten mit einer Verstärker-Förderung des Landes touristische Investitionen auslösen. Im Tal gibt es so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Wir haben viele neue Projekte, gleichzeitig aber auch eine etwas schwächere Entwicklung bei den Übernachtungen. Jetzt wollen wir die Betriebe motivieren, in Vergrößerung und in die Qualität zu investieren. Wir wollen das touristische Angebot attraktiver und wettbewerbsfähig machen. Das ist die Zielsetzung des Impulsprogrammes“, erläutert Scharfetter.

ORF

Das Förderprogramm des Landes läuft bis 2020. Ab Juli 2018 können Interessenten ihre Projekte im Gasteiner Tal für eine Förderung einreichen.

