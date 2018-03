Snow Jazz auf Spuren von Benson und Crawford

„Großartige Songs, große Bands“ sind ab Freitagabend das Motto des zehntägigen Snow Jazz Festivals 2018 im Gasteiner Tal (Pongau). Dienstag singt Audrey Martells (USA) in Dorfgastein, die auch für George Benson und Randy Crawford komponiert hat.

Gerald Lehner

Keep Swinging. Im Gasteiner Tal liegt auf den Bergen noch meterweise Schnee. Und nun beginnt wieder der alljährliche Zauber, wenn sich plötzlich Skifahrer, Snowboarder und Tourengeher auf Skihütten zusammenfinden - spontan oder als Teil des Urlaubs schon lange geplant, um improvisierter Musik und Rhythmen aus aller Welt zu lauschen. An den Abenden gehen die Partys dann an verschiedensten Standorten im Tal weiter.

Am Beginn des diesjährigen Snow Jazz Festivals in Gastein stehen heuer vier Konzerte, bei denen Vokalisten mit eigenen Songs und Interpretationen anderer Komponisten im Vordergrund stehen. Diese Frauen und Männer stammen aus Österreich, Europa, Nordafrika, Nord- und Lateinamerika.

Live-Stream geplant

Das Eröffnungskonzert am Freitagabend wird heuer über Live-Stream auf Facebook ins Web übertragen.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Eröffnet wird Snow Jazz 2018 am Freitagabend von Raphael Wressnig, der seine Soul Gift Band und die atemberaubende Soulstimme von Gisele Jackson im Hofgasteiner Sägewerk präsentiert. Samstag folgen das Trio Peter Rom, Andreas Schaerer & Martin Eberle. Sonntag ist dann das afro-euro-orientalische Trio JMO dran: Moussa Cissokho, Jan Galega Brönnimann und Omri Hason.

Lieder für George Benson, Randy Crawford

Eine Weltpremiere erwartet die Besucher am kommenden Dienstag im Dorfgasteiner Festsaal. Die Amerikanerin Audrey Martells hat Lieder für George Benson und Randy Crawford geschrieben. Ihr Werk wird in New York als „the next big thing“ gehandelt. Sie trifft in Gastein erstmals auf die Stimme von Steven Santoro.

Als Bindeglied zwischen großartigen Songs und den großen Bands rockt das Trio EDI NULZ den Wiener Saal in Bad Gastein. MERENEU nennt sich das Nonett des brasilianischen Gitarristen und Komponisten Emiliano Sampaio.

gastein im bild/Anton E. Lafenthaler

Bigband aus Graz mit Highlights

Das Schweizer Klaviertrio VEIN und das AARHUS JAZZ ORCHESTRA treten gemeinsam im Hofgasteiner Sägewerk auf. Ein weiterer Orchester-Höhenflug folgt mit der JAZZ BIG BAND GRAZ, die ihre besten Stücke präsentiert.

Der Ausklang des diesjährigen Snow Jazz Festivals geht Sonntag, 18. März, im Kurhotel Miramonte mit dem österreichischen Saxophon-Quartett SAXOFOUR über die Bühne. Anschließend gibt es einen Luxus-Brunch, ehe dann ab 12.00 Uhr noch die Band von RIPOFF RASKOLNIKOV im Hamburger Skiheim auf der Schossalm in Hofgastein spielt.

Mehrfache Konzerte auf Skihütten

Neben Raskolnikov treten tagsüber zwischen 10. und 18. März noch diese Formationen mehrfach in Gasteiner Skihütten und Pistengebieten auf: TRES ALEGRIAS und THE MAX BOOGALOO`S.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

Seh- und Hörtipps:

Längere Jubiläumssendung „Heimspiel“ in ORF Radio Salzburg über 15 Jahre Snowjazz (aus dem Jahr 2015):

Raphael Wressnigs heuriges Eröffnungskonzert in Bild und Ton via Web in Facebook hier am Freitagabend, 9. März 2018, ab 20.30 Uhr live:

Link: