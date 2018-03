Prozess: Drohungen mit Messer und Gaspistole?

Ein 16-jähriger Türke steht wegen eines Streits, bei dem er ein Messer gezückt haben soll, und wegen eines Videos, in dem er eine Gaspistole abfeuerte, am Montag in Salzburg vor Gericht. Der Teenager rechtfertigt sich mit Notwehr.

Der 16-Jährige und seine Kontrahenten sind vergangenen August in Saalfelden (Pinzgau) nach einer langen Reihe gegenseitiger Beleidigungen im Netz im realen Leben zusammengekommen. Es sollte eine Aussprache sein, doch es kam laut Ermittlern zur Schlägerei. Seine Gegner hätten ihn zuerst attackiert, mit dem gezückten Messer habe er verhindert dass sie ihn noch mehr verletzen. Das sagte der angeklagte Türke. Er habe keine gezielten Stichbewegungen gegen einen Körper gemacht. Er sei also nicht schuldig, was die versuchte Körperverletzung betrifft.

Video beim Schießtraining

Zugegeben hat der 16-Jährige hingegen, dass er ein Internet-Video von sich selbst beim Schießtraining verschickt hat, um andere abzuschrecken. Das Video zeigt ihn beim Abfeuern einer Schreckschusspistole. Es sei aber auch nicht ernsthaft gemeint gewesen, so der Verdächtige. Er habe die anderen nur abschrecken wollen, um in Ruhe gelassen zu werden.

Ein Urteil gibt es noch nicht und damit auch keine Entscheidung ob der Beschuldigte weiter in Haft bleiben muss.