Salzburger bei Raub mit Messer schwer verletzt

In der Stadt Salzburg wurde Sonntagfrüh ein 50-Jähriger von zwei Unbekannten überfallen und vermutlich mit einem Messer schwer verletzt. Das Opfer musste wegen seiner Bauchverletzungen im Uniklinikum Salzburg operiert werden.

Der 50-Jährige begegnete den beiden Räubern am Ursulinenplatz in der Salzburger Innenstadt. Dabei griffen die Männer dem Opfer in die Hosentasche, um ihm seine Geldtasche zu entreißen. Der 50-Jährige aber wehrte sich, bei einer Rangelei zückte einer der beiden Täter einen spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer und stach dem Salzburger in den Oberbauch.

Die Täter flüchteten ohne Beute. Das Opfer verständigte die Polizei und begab sich selbständig in das Uniklinikum Salzburg. Wegen seiner Bauchverletzungen musste der 50-Jährige operiert werden. Er beschreibt die beiden Männer als Inländer mit einem gepflegten Erscheinungsbild, von sportlicher Statur und zwischen 20 und 25 Jahre alt.