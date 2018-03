Wohnen: Mieterbeschwerden nehmen zu

In Salzburg nehmen Mieterbeschwerden wegen hoher Maklerprovisionen und Wohnungskautionen stark zu. Die Arbeiterkammer Salzburg führte 2017 insgesamt 1.000 Beratungsgespräche mehr als noch im Jahr 2016.

Schimmel im Badezimmer und der Vermieter weigerte sich zu handeln oder die hinterlegte Kaution wurde beim Auszug aus der Wohnung nicht zurückerstattet: Probleme dieser Art melden Salzburger Mieter von Jahr zu Jahr häufiger. Mit 1.000 zusätzlichen Beratungsgesprächen im Bereich Wohnen verzeichnete die Arbeiterkammer Salzburg einen Zuwachs von rund 16 Prozent.

Salzburg: 1.000 Euro Miete für 70 Quadratmeter

Immer wieder beschäftigen die Konsumentenschützer der AK auch Beschwerden über die hohen Mieten in Salzburg. So beträgt die durchschnittliche Miete für eine 70-Quadratmeter-Wohnung in der Stadt Salzburg 1.000 Euro. Das allgemeine Nettoeinkommen der Österreicher liegt hingegen nur bei 1.400 Euro.

Gerät jemand mit der Miete in Verzug, ist der Rückstand kaum noch aufzuholen. Die Arbeiterkammer fordert daher unter anderem eine Vereinheitlichung des Mietrechts, eine gesetzliche Regelung der Erhaltungspflicht des Vermieters und das Besteller-Prinzip, dass Maklerprovisionen vom Auftraggeber bezahlt werden und nicht vom Wohnungssuchenden.

