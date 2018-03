Schneemassen gefährden Statik von Holzdächern

Mit dem Ende der Kältewelle machen Holzbaumeister darauf aufmerksam, Holzdächer auf Defekte und statische Schäden überprüfen zu lassen. Strenger Frost und große Schneemengen belasten diesen Winter viele Dachstühle.

Heftige Winterstürme, meterhohe Schneemassen vor allem Innergebirg und starker Frost im ganzen Land - die Naturgewalten setzten diesen Winter zahlreichen Holzdachstühlen im Land zu und belasteten die Balken schwer.

Allerdings beobachtet die Salzburger-Holzbauinnung, dass nur wenige Hausbesitzer nach starken Wintern ihre Dächer von Holzbau-Experten oder Zimmerern kontrollieren lassen, sagte Friedrich Egger von der Salzburger Holzbau-Innung.

Privat

Wasserflecken als Indiz für Schäden

Bereits kleine Wasserflecken innerhalb des Dachbodens oder Wasserspuren am Unterdach können auf Schäden an der Holzkonstruktion hindeuten. Außerdem unterschätzen viele Hausbesitzer auch, dass aufgestaute Feuchtigkeit im Inneren des Daches zu Schimmelbildung oder Schäden an der Konstruktion führen kann. Bleiben solche Defekte länger unentdeckt, kann es zu teuren Folgeschäden kommen, schilderte Innungsmeister Egger und rät Hausbesitzern rechtzeitig zur fachmännischen Dachinspektion. In Salzburg sind mehr als 100 Holzbaumeister tätig.