Padutsch will Anti-Terror-Poller für die Stadt

Die fixen Poller beim Beginn zur Fußgängerzone in der Stadt Salzburg sollen verstärkt werden. Die Bürgerliste forciert den Poller-Ausbau, um besser gegen mögliche Terroranschläge mit Lastwagen geschützt zu sein.

Hintergrund für die verstärkten Poller sind Terrorattentate wie auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren. Seitdem behalf sich die Salzburger Polizei bei Großereignissen, wie beispielsweise den Salzburger Festspielen oder dem Christkindlmarkt mit großen Mannschaftswagen, die als Barriere dienen sollten.

Poller sollen stärker als Lastwagen sein

In der Hofstallgasse, der Linzergasse oder am Mozartplatz gibt es bereits Metall-Poller, die in Salzburg für mehr Sicherheit sorgen sollen. Die Stadt prüft derzeit mehrere Ideen, um diese Poller auch widerstandsfähig gegen Lastwagen zu machen.

„Wir werden dem Gemeinderat vorschlagen, dass wir die bestehenden fixen Poller, also nicht die Hubpoller austauschen. Die sind nämlich nicht sehr stabil und da gibt es stabilere Elemente. Und das glauben wir, dass für die Grundsicherheit sozusagen ein wirklicher Fortschritt ist ohne dass dabei das öffentliche Leben beeinträchtigt wird“, sagte Verkehrsstadtrat Johann Padutsch von der Bürgerliste.

ORF

Hochsicherheitsstufe kein Thema für Salzburg

Eine sogenannte Hochsicherheitsvariante kommt für Padutsch nicht in Frage, das öffentliche Leben dürfe nicht beeinträchtigt werden. Die höchste Sicherheitsstufe würde vorschreiben, dass die Pollerreihen verdoppelt werden müssen und die Abstände zwischen den einzelnen Elementen halbiert werden. Das wiederum würde sich aber auf die Barrierefreiheit auswirken - Rollstuhlfahrer könnten bei dieser Variante nicht mehr durchfahren.

Padutsch will Anti-Terror-Poller

Die Bürgerliste forciert den Poller-Ausbau, um besser gegen mögliche Terroranschläge mit Lastwagen geschützt zu sein.

Der Austausch der fixen Poller durch eine stabilere Konstruktion würde zwischen 150.000 und 200.000 Euro kosten. Polizei und Feuerwehr könnten sich laut Padutsch mit verstärkten Pollern anfreunden.

Links: