Schüler betrunken auf Einsbruchstour

In Bischofshofen (Pongau) unternahm ein 17-Jähriger im Rausch eine Einbruchstour. Eine Bewohnerin ertappte den Schüler, als er versuchte in ihre Wohnung einzudringen. Der Pongauer wird angezeigt.

Der 17-Jährige soll in zwei Wohnungen, einen Lagerraum und in ein unversperrtes Auto eingebrochen sein. Dabei erbeutete er mehrere Elektrogeräte, Schlüssel, Messer und Geldbörsen mit geringer Bargeldmenge.

Einbruchstour im Rausch beschlossen

Beim Einbruch in die dritte Wohnung ertappte die Bewohnerin den Schüler. Die Frau alarmierte die Polizei. Der 17-Jährige gab an, nicht wegen Geldnot auf Einbruchstour gegangen zu sein. Er sei vielmehr gegen Mitternacht in betrunkenem Zustand auf die Idee gekommen, an Wohnungstüren und Fahrzeugen zu rütteln, um zu schauen, ob diese unversperrt sind. Die gestohlenen Gegenstände wurden den Besitzern zurückgegeben. Der 17-Jährige wird angezeigt.