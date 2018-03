Gemeinden informieren Bürger via App

Immer mehr Gemeinden in Salzburg bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern eine Gemeinde-App, also ein Handy-Programm, um über aktuelle Themen im Ort zu informieren. Auch Anfragen und Beschwerden können dadurch direkt an die Gemeinde gerichtet werden.

Die Bürger werden mittels der App benachrichtigt, wann die nächste Mülltonnen-Leerung stattfindet. Oder Eltern können beispielsweise das Gemeindeamt informieren, wenn Geräte am Kinderspielplatz defekt sind.

Gemeinden bieten das Programm als Service für die Bürger aber auch als Plattform an, um Anregungen und Beschwerden schnellstmöglich von den Bewohnern zu erhalten. „Für unsere Mitarbeiter ist diese App nur positiv, so wissen wir, wo etwas fehlt oder kaputt geworden ist. Dadurch sind es nur kurze Wege, bis wir die Information erhalten. Mit dieser Kommunikation sind wir relativ schnell und können auf die Anfragen reagieren“, sagte Radstadts Bürgermeister Josef Tagwercher (ÖVP).

Gemeinde-App vom Flachgau bis in den Lungau

Umfangreiche Gemeindeinformation via App bieten neben Radstadt auch viele anderen Gemeinden im Bundesland an, darunter zum Beispiel Saalfelden (Pinzgau) und Mariapfarr (Lungau).