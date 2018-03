Gasteiner Wasserfall als Hotspot für Eiskletterer

Er ist das Wahrzeichen von Bad Gastein (Pongau) und im zugefrorenen Zustand wird er auch zum Spielplatz für Eiskletterer. Der Wasserfall in Bad Gastein lockt Extremsportler für spektakuläre Einlagen ein.

Der gefrorene Wasserfall im Herzen von Bad Gastein - für die Einen eine Märchenlandschaft aus gefrorenem Wasser, für die Anderen wird er im Winter zum eisigen Kletterparadies. Seit mittlerweile 15 Jahren hängt Rudi Hauser im Winter senkrecht in den Eiswänden des Wasserfalls.

Die Extremsportart verlangt dem Dorfgasteiner höchste Konzentration und körperliche Fitness ab. „Die Schwierigkeiten beim Eisklettern sind natürlich die Materie Eis an sich, dann aber auch objektive Gefahren, wie herunterstürzendes Eis und Lawinen. Man muss sich sehr gut auskennen im alpinen Gelände und sollte halbwegs gut vorbereitet an die Sache herangehen“, schilderte Eiskletterer und Bergführer Rudi Hauser.

Bedingungen im Eis: röhrig bis massig

Von Jahr zu Jahr formt sich das Eis im Gasteiner Wasserfall unterschiedlich. „Wenn man es früh in der Saison klettert ist das Eis sehr dünn, dadurch sehr anspruchsvoll zum Klettern und röhrig. Wenn man es hingegen später in der Saison klettert und es massiger wird, sich stärker aufgebaut hat, dann kann man es mehr genießen“, sagte Hauser.

Der Eiskletterer hängt im gefrorenen Gasteiner Wasserfall beinahe 20 Meter über dem Abgrund und wird dabei immer von seinem Team begleitet, das zum einen für die nötige Sicherheit sorgt, zum anderen die spektakulären Klettertouren im Eis filmt. „Grundsätzlich ist es so, dass man eine gewisse Fitness braucht, um dann auch in diesen Extremsituationen die Kamera zum Beispiel ruhig zu halten. Man muss sein Material auch sehr gut kennen. Technische Geräte stoßen bei tiefen Temperaturen an ihre Grenzen. Man muss ein bisschen mitdenken und einfach schauen, dass es dann trotzdem in Summe sicher abläuft“, sagte Kameramann Roland Chytra.

Die Emotionen, die Leidenschaft zum Klettern und die Faszination für das Eis verbindet die Extremsportler und ist der Grund, warum sie jeden Winter wieder, ausgerüstet mit Steigeisen und Eispickel, die gefrorenen Wassermassen bezwingen.