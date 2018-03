Serie schwerer Skiunfälle

Eine Serie teils schwerer Skiunfälle meldet die Polizei vom Mittwoch aus Salzburgs Skigebieten. Bei etlichen Unfällen flüchteten beteiligte Skifahrer. Zahlreiche verletzte Wintersportler mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Das schöne Wetter hat am Mittwoch zahlreiche Wintersportler auf die Pisten gebracht und für Hochbetrieb im Krankenhaus Schwarzach (Pongau) gesorgt: Allein in Wagrain wurden bei Zusammenstößen auf der Piste acht Personen zum Teil schwer verletzt. Doch auch in anderen Skigebieten wie in Obertauern oder Mühlbach am Hochkönig gab es schwer verletzte Skifahrer.

In Mühlbach am Hochkönig verlor eine 17-jährige Holländerin bei einer Schussfahrt die Kontrolle über ihre Skier. Sie kam von der Piste ab und prallte gegen das Terassengeländer einer Hütte. Dabei erlitt die Jugendliche schwere Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte sie ins Krankenhaus Schwarzach.

Fünf Mal flüchteten beteiligte Skifahrer

Ebenfalls im Schwarzacher Spital liegen die meisten verletzten Wintersportler aus Wagrain. Bei Zusammenstößen auf der Piste wurden dort am acht Personen verletzt - unter ihnen sind eine 24-jährige Holländerin mit Verdacht auf Schädel Hirn Trauma, eine 38-jährige Holländerin mit einem Kreuzbandriss, und ein 37-jähriger Holländer mit einem Schlüsselbeinbruch.

Bei den insgesamt sieben Pistenkollisionen hatte die Polizei fünf Mal mit unfallflüchtigen Zweitbeteiligten zu tun. Nur in einem dieser Fälle konnte ein flüchtiger Skifahrer unmittelbar nach einer Kollision aufgrund einer guten Personsbeschreibung ausgeforscht werden.

