Techniker bei Kipper-Reparatur einklemmt

In Saalfelden (Pinzgau) hat sich Dienstagmittag ein Fahrzeugtechniker auf der Baustelle beim Diesbachkraftwerk am Fuß schwer verletzt. Der 28-Jährige wurde bei der Reparatur eines großen Muldenkippers eingeklemmt.

Der Einheimische war mit der Reparatur der Hydraulik beschäftigt, als sich die schwere und fast voll mit Erdreich gefüllte Stahlmulde des Baufahrzeuges plötzlich senkte - möglicherweise durch einen weiteren Druckabfall in Ölleitungen. Die genaue Ursache müssen noch Sachverständige klären. Der Mann wurde zwischen Führerhaus und Mulde eingeklemmt und laut Einsatzkräften am Vorfuß sehr schwer verletzt. Kollegen reagierten rasch, holten einen Bagger, hoben die Mulde an und befreiten den Verunglückten.

Hoffen auf ärztliche Kunst im UKH

Der Saalfeldener wurde erstversorgt und vom Team eines Rettungshubschraubers ins Unfallkrankenhaus Salzburg (UKH) gebracht. Auch die Feuerwehr Saalfelden war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Feuerkommandant Ernst Schreder sagte dem ORF, sein Team hoffe, dass im UKH dem Schwerverletzten gut geholfen werden könne, und der Techniker wieder voll genesen werde: „Im UKH sind immer wieder medizinische Höchstleistungen möglich, die wir sehr bewundern.“

