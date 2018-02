Bombendrohung: 33-Jähriger vor Gericht

Wegen einer Bombendrohung bei einem Helene Fischer-Konzert anlässlich der Special Olympics 2017 wird Montag ein Kuchler angeklagt. Er dürfte nichts gegen die Sängerin, sondern etwas gegen die Staus rundherum gehabt haben.

Der 33-Jährige steht am Montag wegen „Landzwang“ vor Gericht. Es wird ihm vorgeworfen, einen großen Personenkreis in Furcht und Unruhe versetzt zu haben. Bis zu drei Jahre Gefängnis sind möglich. Laut Anklage war der Mann damals bei Schladming unterwegs und musste seine Tochter von seiner getrennt lebenden Frau abholen. Er war spät dran und stand im Stau. Darüber dürfte er sich derart geärgert haben, dass er bei der Polizeiinspektion Schladming angerufen und in gebrochenem Deutsch Worte wie Bombe, Helene Fischer, viele Leute, Bruder Irak verwendet hat.

Obwohl der Kuchler die Bombendrohung von einem Wertkartenhandy aus ausspricht, wurde er im Herbst vergangenen Jahres ausgeforscht - mehr dazu in: Privatdetektiv gesteht Bombendrohung (salzburg.ORF.at; 19.9.2017).

Eröffnungsfeier mit 15.000 Zuschauern

Beim Konzert von Helene Fischer bei der Eröffnung der Special Olympics im März 2017 wurde sofort Alarm ausgelöst - 15.000 Zuseher waren dabei, im Publikum saßen unter anderem Ehrengäste wie Bundespräsident Alexander van der Bellen, Fürstin Charlène von Monaco oder die Frau des amerikanischen Vizepräsidenten Pence.

APA/Barbara Gindl

Tribünen und Stadion wurden zwei Mal abgesucht, die Personenkontrollen intensiviert, die Polizei informierte sogar über den Kurznachrichtendienst Twitter. Nachdem nichts gefunden werden konnte, entschied der steirische Landespolizeidirektor die Eröffnungsshow nicht abzusagen - mehr dazu in: Bombendrohung vor Special Olympics-Eröffnung (steiermark.orf.at; 19.3.2017)