Bewaffneter Überfall auf Tankstelle im Pongau

In Bischofshofen (Pongau) hat in der Nacht auf Freitag ein bewaffneter Mann eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Die Frau wurde leicht verletzt, der Räuber konnte flüchten.

Der mit einer Sturmmaske maskierte Mann betrat die Tankstelle gegen 20.45 Uhr. Die Angestellte befand sich gerade in den Büroräumen, sie rechnete allerdings mit einem Kunden und kam in den Verkaufsraum der Tankstelle.

Der Mann drohte ihr sofort mit einem Messer, drängte sie hinter das Verkaufspult und schlug ihr während des Überfalls mehrmals auf den Rücken. Dann forderte er das Opfer zur Herausgabe des Geldes in der Kassa.

LPD Salzburg

Alarmfahndung blieb bislang erfolglos

Die Frau öffnete die Kassenlade und der Täter nahm das Bargeld an sich. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Den Täter beschreibt sie als zirka 20 Jahre alten Mann, schlank und etwa 170 cm groß. Während der Tat war er schwarz gekleidet und trug eine Sturmmaske.

