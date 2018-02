Elektroschocker-Attacke unter Jugendlichen

In Zell am See (Pinzgau) soll ein 19-Jähriger einen 13-Jährigen mit einem Elektroschocker so schwer verletzt haben, dass dieser im Krankenhaus gelandet ist. Bei dem Streit ging es laut Polizei um Rache und Drogen.

Laut Polizei ging der 19-Jährige Bursche aus Zell am See offenbar davon aus, dass ihn sein junger Bekannter via Facebook beleidigt hat. Dafür wollte er sich mit einem Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt gewesen ist, rächen.

Aufforderung Mädchen zu verletzen

Er verletzte den 13-Jährigen am Oberschenkel. Dann forderte er ihn auf, mit demselben Elektroschocker auch ein Mädchen zu attackieren, weil diese ihm noch 40 Euro für Marihuana schulde. Der 13-Jährige weigerte sich allerdings und flüchtete. Wegen starker Schmerzen von den Brandwunden am Oberschenkel und Schmerzen im Rücken-und Brustbereich wurde der Bursch schließlich mit der Rettung ins Spital gebracht. Polizisten stellten daraufhin den 19-jährigen Angreifer zur Rede.

Drohungen auch bei der Einvernahme

Neben dem Elektroschocker fanden sie bei ihm auch noch 30 Gramm Marihuana. Weil der junge Mann bei der Einvernahme drohte, sich an seinem Kontrahenten zu rächen, wurde er wegen Tatbegehungsgefahr festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg nach Puch-Urstein gebracht.