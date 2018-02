Landeskliniken bauen Krebszentrum aus

Salzburg hat bei der Krebs-Sterblichkeit die niedrigste Rate Österreichs. Experten sehen den Grund dafür in der intensiven Krebsforschung. Deswegen soll das Salzburger Krebszentrum unter verstärkter Einbindung der Wirtschaft weiter ausgebaut werden.

Weltweit sterben täglich mehr als 60.000 Menschen an Krebs. In Salzburg ist die Sterberate niedrig, weil neueste Medikamente in Studien Patienten hier überdurchschnittlich helfen, sagen Experten. Seit fast 15 Jahren ist die Krebsforschung ein Schwerpunkt in Salzburg. Ausgehend von der Landesklinik wurden zahlreiche Forschungseinrichtungen geschaffen oder etwa die Zusammenarbeit mit der Molekularbiologie der Universität Salzburg intensiviert.

ORF

Personalisierte Behandlung von Krebs

Ein zusätzliches Zentrum, das sich mit der personalisierten Behandlung von Krebs beschäftigt soll in Salzburg geschaffen werden. Schon bisher hätten Forschung und rund 500 klinische Studien unmittelbare Auswirkungen für die Patienten in Salzburg gehabt, erklärte Onkologie-Primar Richard Greil. „Wir haben hier den wahrscheinlich höchsten Innovationszugang in vielen Regionen Europas, das ist eines der größten Studienzentren, das es gibt. Wir haben Zugang zu neuesten Medikamenten.“ Außerdem hätte man ein sehr hochqualitatives Versorgungsniveau, sagte Greil.

ORF

Wirtschaftsbetriebe und neue Studiengänge

Landeshauptmann Wilfried Haslauer will ausgehend von wissenschaftlichen Forschungen auch Wirtschaftsbetriebe etwa aus dem Pharmabereich ins Land holen. „Wirtschaft folgt Wissenschaft - und wir müssen da in dieser Forschung vorne mit dabei sein“, erklärte Haslauer. Die Universität steuert zu diesem Wissenschafts- und Forschungspaket unter anderen neue Studiengänge bei.

Krebszentrum der Landeskliniken Krebs ist die häufigste Todesursache bei Unter-65Jährigen in Europa. In Salzburg ist die Krebs-Sterblichkeit österreichweit am niedrigsten.

Links: