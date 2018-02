Neue Firmenzentrale für BMW in Salzburg

BMW Österreich mit Sitz in Salzburg hat mit knapp einer Milliarde Euro im Vorjahr einen Rekordwert umgesetzt. Nach längerer Vorbereitungszeit soll heuer auch mit dem Neubau der Firmenzentrale begonnen werden.

Laut Zeitplan soll heuer noch begonnen werden, nächstes Jahr soll dann die BMW-Österreich Zentrale übersiedelt werden. Von Salzburg aus wird aber nicht nur Österreich betreut, sondern der Vertrieb für zwölf Länder in Zentral- und Südosteuropa, sagte Geschäftsführer Christian Morawa: „Wir sichern den Standort hier - es werden zwischen 25 und 30 Millionen investiert. Wir haben hier fast 500 Mitarbeiter.“

ORF

BMW kann sich vor allem in Premium etablieren

Zusätzlich zur Umsatzmilliarde, die in Österreich erzielt wird, erwirtschaftet BMW von Salzburg aus weitere 3,7 Milliarden Umsatz im benachbarten Ausland. Am heimischen Markt etablierte sich das Unternehmen vor allem im Premiumsegment. Auch weil die Fahrzeuge in Österreich, in Steyr (OÖ), produziert werden. „Es hilft natürlich, das macht uns stolz. Auch weil man sagen kann, dass das Auto nicht nur in Österreich verkauft wird, sondern hier auch gebaut wird - und die Technologie kommt auch aus Österreich“, sagte Morawa.

ORF

So viele Mitarbeiter wie noch nie

Mittlerweile ist mehr als jedes zweite weltweit ausgelieferte Fahrzeug der BMW Group mit einem Motor aus Steyr unterwegs, rechnete Morawa vor. Zusammen mit dem Werk in Steyr, dort wurden im Vorjahr mehr als 1,3 Millionen Motoren produziert, ist BMW Österreich unter den Top Ten Betrieben bundesweit.

BMW hat laut Morawa in Österreich den höchsten Mitarbeiterstand in der Unternehmensgeschichte erreicht, bis zum heurigen März soll es weitere 170 Neuanstellungen geben. Insgesamt beschäftigt der bayrische Autohersteller über 5.200 Menschen in Österreich.

