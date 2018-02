Dreiervorstand für Bergbahnen Wagrain

Wolfgang Hettegger, Ernst Brandstätter und Christina Schätz bilden den neuen Dreiervorstand der Bergbahnen Wagrain. Das war nach dem Rücktritt des bisherigen Alleinvorstandes Christoph Baumann notwendig geworden.

Die drei neuen Vorstände sind auch Geschäftsführer des Tochterunternehmens Bergbahnen Flachau GmbH. Wolfgang Hettegger, Alleinvorstand der Alpendorf Bergbahnen AG in St. Johann (Pongau), wurde zum Technischen Vorstand und Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Ernst Brandstätter, Geschäftsführer der Bergbahnen Flachau, ist Vorstand für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Christina Schätz ist neu im Skigeschäft und wird als Vorstand für Finanzen und Recht vom Aufsichtsgremium eingesetzt. Davor war sie in der Unternehmenssteuerung des Raiffeisenverbandes Salzburg tätig.

ORF

Eine der größten Seilbahngruppen Österreichs

Die Bergbahnen AG Wagrain erwirtschaftet mit ihren Tochterunternehmen und Beteiligung in Flachau, Eben und Filzmoss (Pongau) einen Umsatz von 52 Millionen euro und ist damit eine der größten Seilbahngruppen in Österreich. Sie ist die bestimmende Gesellschaft im Skigebiet Snow Space Salzburg in Flachau, Wagrain und St. Johann und betreibt 45 Seilbahnen - mehr dazu in: Skigebiete fusionieren: „Snow Space Salzburg“ (salzburg.ORF.at; 29.8.2017).

Die Bergbahnen Flachau gehören seit Dezember 2017 dem Raiffeisenverband und der Wagrainer Seilbahngeselltschaft - mit dieser „Elefantenhochzeit“ entstand der größte Betrieb im Skiverbund Amadé - mehr dazu in: Wagrain-Flachau: Fusion zum Ski-Riesen (salzburg.ORF.at; 21.7.2017)