Weißbach: Neue Flächen durch Hochwasserschutz

Im Pinzgauer Saalachtal verschafft der 2017 fertiggestellte Hochwasserschutz der Gemeinde Weißbach jetzt ungeahnte neue Möglichkeiten: Es wurden neue Flächen frei, die der 430-Einwohner-Gemeinde nun mehr Spielraum verschaffen.

Gut 5.000 Quadratmeter in bester Lage mitten in Weißbach - das ist das ehemalige Bachbett des Weißbachs im Zentrum der Gemeinde. Seit der Fluss im Jahr 2017 an den Ortsrand verlegt wurde, ist in der kleinen Pinzgauer Gemeinde plötzlich Platz zur Weiterentwicklung vorhanden, sagt Bürgermeister Josef Hohenwarter (ÖVP).

Außerdem verfüge die Gemeinde damit über Platz für fünf bis sechs dringend benötigte neue Wohnhäuser. Das entspreche auch der Zahl der Anfragen nach Wohnraum in Weißbach, die der Gemeinde derzeit vorliegen, ergänzt der Ortschef. Jetzt sei man in Gesprächen mit der Wildbachverbauung und dem Ortsplaner, um rasch konkrete Pläne für die freigewordenen Flächen zu entwickeln.

Konkrete Pläne sollen im Frühjahr präsentiert werden

Auch eine teilweise Nutzung des ehemaligen Bachbetts als Erholungspark oder als Multifunktionsfläche etwa für Veranstaltungen oder für Sommergäste der Seisenbergklamm sei vorstellbar, sagt Hohenwarter.

Die nötigen Pläne will der Bürgermeister im Frühjahr entwickeln und präsentieren. Bereits im Sommer könnte dann die Weißbacher Gemeindeversammlung über die Weiterentwicklung des Ortszentrums entscheiden.