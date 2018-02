Chaos durch Reisebusse: Lösung absehbar

Wegen einer großen Baustelle können derzeit keine Busse in der Paris-Lodron-Straße in der Stadt Salzburg halten. Sie müssen zum Terminal-Süd im Nonntal fahren – eine Generalprobe für das neue Reisebus-System, das noch heuer starten soll.

Ein Blick nach Salzburg-Nonntal am Montag zeigt bei einem Lokalaugenschein des ORF regen Betrieb im Busterminal an der Erzabt-Klotz-Straße – sogar in der Nebensaison wie im Februar. Das neue System zur Staffelung der Reisebusse ist noch nicht in Betrieb.

ORF

Neuralgischer Punkt der Innenstadt nun Baustelle

Der Grund für die Betriebsamkeit neben dem Unipark im Nonntal ist an einem anderen Ort der Stadt eine Baustelle der Salzburg AG - genau dort in der Salzburger Innenstadt, wo sich sonst die Busse stauen, sagt Daniela Kinz von der Salzburg AG: „Die Baustelle wurde Montag eingerichtet und dauert bis zum Sommer. Wir werden Fernwärme und Wasserleitungen erneuern. Gleichzeitig wird auch der Breitband-Ausbau mit Glasfaserkabeln für das Internet forciert.“

Bürgermeister zuversichtlich für guten Start

Der Stadt Salzburg kommt die Baustelle des Energieversorgers wie gerufen. Sie erlaubt eine Art Generalprobe für das neue Online-Ticketing-System. Damit sollen Reisebusse künftig besser auf die beiden Terminals aufgeteilt werden, sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP): „Gut dass die Buslenker die Fahrgäste nicht mehr irgendwo aussteigen lassen. Wir können nun die Vorkehrungen für das neue Bussystem treffen. Ende März oder Anfang April soll die EDV-Applikation dann schon fertig sein.“

„Schluss mit den chaotischen Szenen“

Allein im Vorjahr wurden mit 50.000 Busse mehrere hunderttausend Touristen in die Stadt Salzburg gebracht. Mit den teils chaotischen Szenen in der Paris-Lodron-Straße soll künftig Schluss sein, so der Bürgermeister: „Ich bin zuversichtlich. Die Botschaft ist offenbar jetzt schon angekommen. Wir erwarten bei der Umstellung auf das Online-Buchungssystem keine großen Probleme mehr.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten will der Magistrat mit einem Online-Buchungssystem für dauerhafte Ordnung sorgen. Um 24 Euro pro Bus teilt es jeweils 20 Minuten Zeit zu, die für das Ein- oder Aussteigen an einem bestimmten Terminal zur Verfügung stehen.