Zwei Bergrettungs-Einsätze im Lungau

Zu zwei Rettungseinsätzen mussten Bergretter am Samstag im Lungau ausrücken: In Mariapfarr verletzte sich ein Tourengeher bei einem Sturz schwer, in Tamsweg hatten sich zwei Skitourengeher verirrt.

Die beiden 29 bzw. 24 Jahre alten Tourengeher hatten sich bei der Abfahrt vom 2.740 Meter hohen Preber im aufkommenden Nebel in steiles Gelände verirrt. Dort konnten sie nicht mehr weiter, deshalb riefen sie per Handy um Hilfe.

Bergrettung Tamsweg

Bergretter aus Tamsweg und die Besatzung eines Polizeihubschraubers haben die zwei Skitourengeher aus Bergnot gerettet. Als der Nebel kurz aufriss, konnten die Beiden mit dem Hubschrauber sicher ins Tal gebracht werden.

Bei Sturz schwer am Oberschenkel verletzt

Bei der Abfahrt von der Gensgitschhütte in Mariapfarr ist am Samstag ein 77-jähriger Skitourengeher aus Deutschland gestürzt und verletzte sich dabei am Oberschenkel schwer. Sein 79-jähriger Begleiter Begleiter alarmierte die Rettungskräfte. Bis zu deren Eintreffen konnten zwei zufällig anwesende Einheimische Erste Hilfe leisten. Der schwer verletzte Deutsche wird im Krankenhaus Tamsweg behandelt.

Links: