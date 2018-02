Mutmaßlicher Taxibetrüger gefasst

Ein beschäftigungsloser und unterstandloser Mann soll im Pinzgau mehrmals Taxifahrer um den Fuhrlohn geprellt haben. Nun wurde der mutmaßliche Betrüger festgenommen und in die Salzburger Justizanstalt in Puch-Urstein (Tennengau) gebracht.

Der 29-jähriger Österreicher ließ sich jeweils mit dem Taxi im Pinzgau herumfahren. Unter dem Vorwand, Geld abheben zu müssen, ging er zuletzt am Ende einer Taxifahrt in eine Bank in Zell am See und verschwand durch den Nebeneingang. Nach dem dritten derartigen Vorfall konnte der mutmaßliche Betrüger nun festgenommen werden.