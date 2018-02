Wirt kann Strafe nicht zahlen: 55 Tage Haft

Ein Salzburger Wirt und Veranstalter muss fast zwei Monate ins Gefängnis, weil er eine Geldstrafe von 13.000 Euro nicht zahlen kann. Er soll Angestellte bei der Sozialversicherung zu spät an- oder abgemeldet haben.

Der 44-Jährige hatte in der Stadt Salzburg eines der Public Viewings während der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich organisiert. Allerdings soll er es mit der Anmeldung seiner Mitarbeiter nicht so genau genommen haben. Beim Salzburger Magistrat gibt es eine Straferkenntnis gegen ihn, die dem ORF vorliegt. Darin sind 15 Delikte aufgelistet.

„Ersatzfreiheitsstrafe“ schon angetreten

Nun soll der Wirt insgesamt fast 13.000 Euro zahlen. Das Geld habe er aber nicht, und er werde dafür wohl ins Gefängnis gehen, kündigte der Mann auf seiner Facebook-Seite an: 55 Tage und 13 Stunden muss er nun laut eigenen Angaben absitzen. Die Ersatz-Freiheitsstrafe soll er schon am Donnerstagnachmittag angetreten haben.