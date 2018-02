Schläge, Kratz- und Bisspuren am Valentinstag

Eine Beziehungsstreit am Valentinstag hat in der Stadt Salzburg mit Schlägen, Kratz- und Bissspuren geendet. Eine 22-Jährige wurde deshalb aus der Wohnung ihres Lebensgefährten gewiesen.

Der Streit eskalierte Mittwochabend derart, dass die Polizei kommen musste: Der 30-jährige in Salzburg lebende Deutsche war durch einen Schlag ins Gesicht an der Lippe verletzt worden. Zudem wies er laut Polizei Kratz- und Bissspuren an den Unterarmen und an der Schulter auf.

Die Polizisten schritten ein und sprachen gegen die Freundin des Mannes - eine 22-jährige Salzburgerin - ein Betretungsverbot aus. Sie darf damit vorerst nicht mehr in die Wohnung des 30-Jährigen und deren unmittelbare Umgebung. Zudem wird die junge Frau wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die beiden haben laut Polizei getrennte Wohnsitze.