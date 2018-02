Taekwondo-Meister ohne Papiere in Moskau

Der 25-jährige zweifache Taekwondo-Nachwuchsmeister Junadi Sugaipov, der eigentlich bestens in Bad Hofgastein (Pongau) integriert war, ist jetzt ohne Papiere in Moskau gestrandet. Der Tschetschene wurde ohne Pass abgeschoben.

Ein neues Leben in der alten Heimat ist für Junadi Sugaipov momentan nicht möglich. Sugaipov gewann zweimal bei der österreichischen Taekwondo-Nachwuchsmeisterschaft Gold und lebte sieben Jahre lang in Österreich. Jetzt hält er sich bei Bekannten in Moskau versteckt: „Ohne Papiere kann ich nicht viel machen. Ich trau mich nicht einmal, hinauszugehen“ - aus Angst, ohne Papiere von den Behörden aufgegriffen zu werden, sagte er der ORF-Russland-Korrespondentin Carola Schneider.

Flüchtlinge gelten als Feinde des Regimes

Doch nicht nur die fehlenden Papiere machen für abgeschobene Asylwerber wie Sugaipov den Neuanfang in Russland schwer. Wenn sie nach Tschetschenien zurückkehren, drohen ihnen Schikanen und Verfolgung. Die russische Teilrepublik wird autoritär von Machthaber Ramsan Kadyrow regiert.

Wer aus Tschetschenien geflüchtet ist, gelte als Feind des Regimes, erzählt Swetlana Gannuschkina, die Leiterin der Flüchtlingshilfeorganisation „Bürgerliche Unterstützung“ in Moskau: „Die Betroffenen werden meist sofort von der Polizei abgeholt und verhört. Und oft erpresst, denn die Sicherheitsbehörden glauben, dass sie in Europa zu Geld gekommen sind.“ Das seien Schikanen, die auch noch nach Jahren nicht aufhören, sagt die Menschenrechtlerin. Deshalb sgten sich auch Familienmitglieder von den Geflüchteten los „und wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben“, so Gannuschkina.

Hoffnung auf Rückkehr nach Österreich

Junadi Sugaipov hofft, dass er irgendwann doch noch legal nach Österreich zurückkehren kann - in das Land, das ihm längst zu Heimat wurde. Auch in Bad Hofgastein hatten zahlreiche Organisationen darum gekämpft, dass Sugaipov bleiben kann - allerdings vergeblich.

