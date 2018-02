Biss in die Hand, Freundin bewusstlos geschlagen

Die Polizei sucht einen Rumänen, der Freitag in Neumarkt (Flachgau) einem Afghanen in die Hand gebissen haben soll. Zuvor soll ihn dieser angegriffen haben. Und ein Tunesier hat laut Ermittlern in Salzburg seine deutsche Freundin bewusstlos geschlagen.

Ausgangspunkt für den Zwischenfall mit dem Biss sei der Streit einer 19-jährigen Rumänin mit einem 20-jährigen Asylwerber auf Afghanistan gewesen, teilt die Polizei mit. Die Frau sei in Begleitung ihres Freundes aus Rumänien gewesen. Der Afghane habe diesem zuerst einen Faustschlag ins Gesicht verpasst.

Daraufhin habe der andere Mann mit einem Biss in die Hand des Kontrahenten reagiert. Der Rumäne sei dann geflüchtet, noch bevor die Polizei eintraf. Die ermittelt nun noch die genauen Umstände und fahndet nach dem mutmaßlichen Beißer.

Freundin bewusstlos geschlagen

In einem Salzburger Lokal soll Freitagabend ein 22-jähriger Tunesier seiner 18-jährigen Freundin aus Deutschland einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Die junge Frau verlor laut Ermittlern kurz das Bewusstsein und wurde verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie ins Krankenhaus. Was mit dem mutmaßlichen Gewalttäter geschah, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.