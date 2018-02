Auf Autofahrer kommen viele Baustellen zu

In Stadt und Land Salzburg kommen auf die Autofahrer heuer viele Straßenbaustellen und damit auch viele potenzielle Staupunkte zu. Denn einige neuralgische Stellen müssen saniert werden.

Stadt und Land Salzburg, die Autobahngesellschaft ASFINAG und die Salzburg AG stellten am Montag ihre Baustellenpläne vor und versprachen, die Bauphasen so gut wie möglich aufeinander abzustimmen.

Schleichweg Richtung Salzkammergut heuer „zu“

Denn zu koordinieren gibt es in diesem Jahr viel: Von den rund 2.000 Straßenbaustellen in der Stadt Salzburg wird der Neubau der Eichstraßenbrücke in Salzburg-Gnigl wohl die größte. Die Brücke über die Eisenbahn ist ein beliebter Schleichweg in Richtung Salzkammergut und wird heuer von März bis Oktober um fünf Millionen Euro neu gebaut - mit Totalsperre der Straße.

ORF

„Die Information ist eigentlich das Allerwichtigste“, sagt dazu Salzburgs Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS). „Wir fangen schon an mit Information in den Umlandgemeinden. Dort werden wir schon Informationstafeln aufstellen, die darauf hinweisen, dass diese Brücke gesperrt wird. Und dann wird natürlich vielfach der Verkehr über die naheliegende Schwabenwirtsbrücke abgewickelt werden. Wir glauben aber auch, dass einige die Umfahrung über die Autobahn nehmen werden und dieses Eck überhaupt meiden werden.“

A1: Sanierungen zwischen Salzburg-Nord und Mitte

Doch auch auf der Autobahn wird saniert. So werden auf dem stark befahrenen Stück der Westautobahn (A1) zwischen Salzburg-Nord und Salzburg-Mitte die Salzachbrücke und Fahrbahnübergänge erneuert - eine Herausforderung bei 100.000 Autos pro Tag, räumt auch ASFINAG-Geschäftsführer Rainer Kienreich ein: „Da gehen wir in die Nacht oder arbeiten an den Wochenenden. Das heißt: Ab Samstag 20.00 Uhr, wenn es der Verkehr zulässt, bis Montag 5.30 Uhr werden wir Fahrstreifen wegnehmen. Dann sollte wieder alles frei sein. Aber das ist auch eine Ausnahmesituation hier.“

ORF

Entlang der Tauernautobahn (A10) gibt von Ende Februar bis zum Jahresende insgesamt sechs Baustellen zwischen dem Knoten Pongau und St. Michael im Lungau, ergänzt Kienreich: „Auf der Tauernautobahn - einer typischen Urlauberstrecke mit Hin- und Rückreiseverkehr - schauen wir, dass wir die verlängerten Wochenenden, den Sommer-Reiseverkehr freihalten und dass wir uns auf die eher verkehrsschwächeren Frühjahr- und Herbstzeiten konzentrieren.“

Hellbrunner Brücke wird im Sommer zur Baustelle

Auch im Süden der Stadt Salzburg wird eine wichtige Salzachquerung von Juli bis September saniert: Die Hellbrunnerbrücke ist eine von 18 Großbaustellen der Landesstraßenverwaltung.

ORF

Das Land Salzburg hat 2018 15 Millionen Euro für Straßensanierungen reserviert - um rund fünf Millionen zu wenig, um nur den Ist-Stand zu halten. Das weiß auch die neue Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf (ÖVP), die ein vorab beschlossenen Budgt übernommen hat: „Es gibt da jedenfalls eine Lücke, das wissen wir. Und daher ist es auch meine Aufgabe, jetzt zu schauen, Projekte aufzustellen, die dann einfließen in die Budgetverhandlungen. Wir werden alles einmelden, um so viel wie möglich dann auch in Form von Euros abgebildet zu bekommen.“

