Anklage im Fall Krenn erhoben

Im Fall des mutmaßlich ermordeten Geschäftsmannes Roland Krenn hat die Staatsanwaltschaft am Montag Anklage gegen einen Flachgauer Musiker, dessen Freundin sowie einen Wirt erhoben.

Der Wirt soll das Paar zur Tat angestiftet haben. Auf seinem Grundstück in Oberösterreich war Anfang Mai 2017 die Leiche Roland Krenns gefunden worden. Der Geschäftsmann ist laut Anklage mit Schlafmittel betäubt, gefesselt und geknebelt in seinem Haus in Salzburg-Josefiau zurückgelassen worden und erstickt.

Polizei Salzburg

Die Täter hatten mehrere Kameras, Schmuck, Münzen, Uhren und einen Teddybären mit darin verstecktem Gold erbeutet. Motiv dürfte gewesen sein, dass die Angeklagten wussten, dass Krenn sehr viel Geld geerbt und der Musiker beim Wirt rund 10.000 Euro Suchtgift-Schulden hatte. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

