Mutter mehrmals attackiert - 23-Jähriger in Haft

Weil er seine Mutter mehrmals geschlagen und bedroht haben soll, ist ein 23-jähriger Salzburger festgenommen und in die Salzburger Justizanstalt in Puch-Urstein (Tennengau) gebracht worden.

Zuletzt hatte der Mann seine 43 Jahre alte Mutter Anfang Februar attackiert. Die Frau konnte sich noch selbständig ins Landeskrankenhaus Salzburg begeben, wo ein Nasenbeinbruch sowie Verdacht auf einen Rippenbruch und mehrere Hämatome festgestellt wurden.

Erst nach diesem Vorfall zeigte die Mutter ihren Sohn bei der Polizei an. Am Sonntag nahmen Polizisten mit Unterstützung der Spezialeinheit Cobra den Salzburger in dessen Wohnung fest. Der 23-Jährige, der die ihm vorgeworfenen Taten bestreitet, wurde nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt eingeliefert.