Schreckschuss, um Fahrraddiebe zu stoppen

In der Stadt Salzburg kam es am Samstag zu einer Verfolgungsjagd zwischen mutmaßlichen Fahrraddieben und Polizisten. Weil sie nach mehrmaliger Aufforderung nicht stoppten, gab ein Beamter einen Schreckschuss ab.

Die Bewohnerin eines Wohnobjektes in der Münchner Bundesstraße im Stadtteil Liefering beobachtete am Samstag gegen halb Drei Uhr Früh zwei Männer, wie sie in einem Fahrradabstellraum herumhantierten. Weil ihr das Verhalten verdächtig vorkam, alarmierte sie die Polizei. Bei ihrem Eintreffen sahen die Beamten zwei Personen, die gerade aus einem der Abstellräume des Wohnhauses kletterten.

Verfolgungsjagd Richtung Stadt

Sie forderten die Männer zum Stehenbleiben auf, aber die Beiden flüchteten aus dem Innenhof. Die Polizisten verfolgten die Männer zu Fuß und forderten sie mehrmals auf, stehen zu bleiben. Weil sie der Aufforderung nicht nachkamen, gab einer der Polizisten ein Schreckschuss in das lockere Erdreich eines Grünstreifens abgegeben. Das hielt die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe nicht auf: Sie kletterten über einen Zaun und flüchteten weiter stadteinwärts. Die Polizisten konnten einen der beiden Männer einholen, packten ihn und nahmen ihn in der Folge fest.

Festgenommener hatte keine Papiere

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen konnten weder bei der Person, noch in einer mitgeführten schwarzen Sporttasche ein Identitätsdokument gefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann ein 25-jähriger Ukrainer ist. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht.

Zweiter Dieb nach wie vor flüchtig

Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der Fahndung nach der zweiten flüchtenden Person. Die Fahndung ist nach wie vor aufrecht. Im Abstellraum, aus dem die beiden Personen zuvor herausgeklettert waren, fanden die Beamten ein Herrenfahrrad, bei dem das Fahrradschloss aufgebrochen war.

Im Ausgangsbereich des Wohnhauses wurden zwei Mountainbikes gefunden, bei denen es den Anschein hatte, dass sie ebenfalls aus einem Fahrradraum entwendet und zum Abtransport bereitgestellt wurden. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Eine Spurensicherung am Tatort wurde durchgeführt. Die Ermittlungen sind im Laufen.