FH Salzburg: Mehr Studenten, Wachstum geplant

Die Fachhochschule Salzburg wächst: Im Vorjahr wuchs die Zahl der Studenten auf knapp 2.700. Auch die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 332. Ein weiterer Ausbau ist geplant - mit neuen Studien, sagt die FH-Leitung.

Technik, neue Medien und Gesundheit: In diesen Bereichen setzt die Fachhochschule Salzburg ihre Schwerpunkte. Vor allem in den technischen Studiengängen nahm die Zahl der Studierenden im vergangenen Jahr um sechseinhalb Prozent zu. Immerhin 81 Prozent der Studenten schließen ihr Studium auch ab - gegenüber 63 Prozent an öffentlichen Unis, betonte der Rektor der Salzburger Fachhochschule, Gerhard Blechinger: „Wir haben eine hohe Erfolgsquote bei den Absolventen. Eine noch höhere Erfolgsquote haben wir, wenn man schaut, ob die Absolventen auch tatsächlich einen Job bekommen hinterher. Da sind wir bei 98,5 Prozent, was bedeutet, dass der Markt unsere Absolventen annimmt.“

Fachhochschule Salzburg/Wildbild

„Auch Wirtschaftsmotor für die Region“

2.700 Studierende seien in Summe aber auch ein Wirtschaftsimpuls für die Region, ergänzt Fachhochschul-Geschäftsführer Raimund Ribitsch: „Im Jahr trägt die Fachhochschule Salzburg mehr als 65 Millionen Euro zur allgemeinen Volkswirtschaft bei. Wir sind nicht nur Förderungsempfänger, sondern auch Wirtschaftsmotor für die Region Salzburg.“

Im kommenden Jahr soll die Zahl der Studienplätze an der FH Salzburg um weitere 100 steigen. So wird ab Herbst wird ein neuer Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsinformatik & Digitale Transformation“ die technischen Studienrichtungen ergänzen. Der berufsbegleitende Zertifikatslehrgang „Suchmaschinenmarketing“ soll bei entsprechender Nachfrage im März 2018 zum zweiten Mal stattfinden. Für das Wintersemester 2018/19 plant die FH Salzburg den Start eines Master-Studiengangs „Human Computer Interaction“ und eines Master-Studiengangs „Medical Biology“. Beide Programme werden in Kooperation mit der Universität Salzburg entwickelt.

Die FH Salzburg konnte 2016/17 ihre Betriebsleistung von 29,1 auf 31,8 Mio. Euro steigern. Ein starker Fokus liegt auch auf der Forschung: Rund 100 Projekte mit einem Volumen von 2,8 Mio. Euro werden derzeit bearbeitet, berichtete Blechinger.

Link: