Haslauer zu NÖ-Wahl: „Keine Rückschlüsse“

Bei den Landtagswahlen in Niederösterreich sei Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner der überzeugende Faktor gewesen, Niederösterreich sei aber mit Salzburg nicht vergleichbar. So kommentiert Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) das Wahlergebnis.

Die ÖVP hat im schwarzen Kernland ihre absolute Mehrheit bei der Wahl am Sonntag knapp verteidigt. Leichte Zugewinne hat die SPÖ auf Platz zwei, deutlich zulegen können die Freiheitlichen. Die Grünen und voraussichtlich auch die Neos ziehen in den Landtag ein.

Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner sei der überzeugende Faktor in Niederösterreich gewesen, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. "Das ist ein ganz ungewöhnliches Ergebnis bei einem ersten Antreten, zu dem ich Johanna Mikl-Leitner herzlich gratuliere. Das hätte wohl kaum jemand geglaubt, aber sie setzt damit die Erfolgsserie der niederösterreichischen ÖVP auch nach Erwin Pröll fort.

„In Salzburg muss man viel mehr überzeugen“

Rückschlüsse auf die bevorstehende Landtagswahl in Salzburg seien aber nicht zulässig, betont Haslauer. „Jedes Bundesland hat seine eigenen Besonderheiten. In Salzburg könnte man sicher nie so agieren wie in Niederösterreich mit seiner ganz straffen Disziplin.“

ORF

Die Menschen in Salzburg seien viel offener und toleranter und nicht so militant parteipolitisch ausgerichtet wie in Niederösterreich, ergänzt Haslauer. „Bei uns in Salzburg braucht es daher viel mehr Überzeugungsarbeit, worum wir uns auch bemühen. Wir wollen selbst, dass wir aus Überzeugung gewählt werden und nicht aus Disziplin.“

Weitere Reaktionen

Die freiheitliche Landesparteiobfrau Marlene Svazek spricht von einem hervorragenden Ergebnis für die FPÖ. Grünen-Chefin Astrid Rössler sieht ihre Partei wieder im Aufwind. SPÖ-Vorsitzender Walter Steidl freut sich über das Plus seiner Kollegen. NEOS-Landessprecher Sepp Schellhorn hofft auf Rückenwind für die Landtagswahl in Salzburg Ende April.

Link: