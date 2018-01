„Art on Snow“ erinnert an WM 1958

Kunst aus und auf Schnee bietet ab Samstag wieder das Festival „Art on Snow“ im Gasteinertal (Pongau). 32 Künstler nutzen Eis und Schnee für Bilder und Skulpturen auf den Bergen und im Tal.

Das Motto ist heuer „60 Jahre Skisport in Gastein“. Es erinnert an die Weltmeisterschaft von 1958, mit der Bad Gastein als Zentrum des Wintersports international und weltweit bekannt wurde. Die Künstler schnitzen mit Eis, formen aus Schnee und laufen mit ihren Schuhen kunstvolle Bilder in den Schnee. Auch eine Eiskapelle soll wieder entstehen.

Mit der WM und Toni Sailers Sieg begann neue Ära

„Art on Snow“ will ab Samstag zeigen, dass sich im Gasteinertal alles um den Schnee dreht. Franz Naturner vom Gasteinertal Tourismus sagt, die Ski-WM von 1958 sei der Beginn von sehr vielem in der Region gewesen: „Es war schon als Ort der Sommerfrische und als Kur- und Erholungsregion sehr lange bekannt. 1958 war dann der Impuls, den Wintersport in Gastein nach vorne zu bringen.“

Von den aktuell rund 2,5 Millionen Übernachtungen von Gästen im Gasteinertal entfallen mehr als die Hälfte auf den Winter. Es geht den Touristikern auch darum, die alljährliche Schneesicherheit für Wintersportler in Kombination mit Kunst, Kultur und dem Kur- bzw. Gesundheitstourismus zu präsentieren.

Schon zum siebenten Mal

Rund 60.000 bis 70.000 Euro lassen sich die Veranstalter das Festival „Art on Snow“ kosten. Für Besucher ist es kostenlos und findet heuer schon zum siebenten Mal statt.

