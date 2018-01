Loferer Steinberge: Berliner nach zehn Tagen gerettet

Ein Wanderer aus Berlin hat zehn Tage in einer Biwakschachtel in den Loferer Steinbergen (Pinzgau) ausgeharrt, um Schlechtwetter und Lawinengefahr abzuwarten - davon drei Tage ohne Essen. Dienstag wurde er mit dem Polizeihubschrauber gerettet.

Der 44-jährige Deutsche stieg am Sonntag vor einer Woche mit Schneeschuhen nur für eine Nacht zum Neuen Biwak („Prax Biwak“) auf. Dann kamen Schlechtwetter, viel Neuschnee und große Lawinengefahr, die den Rückweg ins Tal unmöglich machten. Die schroffen, steilen und in Bezug zur Seehöhe im Tal sehr hohen Kalkberge um die Wallfahrtskirche Maria Kirchenthal bei St. Martin und Lofer kannte der Mann bisher von Sommerwanderungen. Die neue Biwakschachtel hatten ehrenamtliche Loferer Bergretter in den letzten Jahren errichtet - mit privatem Geld und viel Arbeit.

Seit Tagen kein Essen

In dem kleinen Unterstand im Bereich des 2.511 Meter hohen Ochsenhorns - hoch über dem Mitterpinzgauer Saalach-Tal - hatte der Mann über zehn Tage und Nächte seinen Schutz vor Wind und Wetter. Ein kleiner Herd samt Feuerholz steht dort auch zur Verfügung. Für den Tee schmolz er Schnee.

Essen hatte der Mann für die erste Zeit genügend dabei, weil er sich auf einer längeren Wanderung durch die Alpen befindet. Vor drei Tagen ging ihm der Proviant aus. Er erkannte, dass die Schnee- und Lawinenlage immer noch gefährlicher wurde – und keine Entspannung war in Sicht. Der Abstieg ist zudem steil, was bei so viel windverfrachtetem Schnee die Gefahren erhöht.

So wählte der Wanderer am Dienstag, dem zehnten Tag, via Mobiltelefon den Notruf und bat um Hilfe. Bergretter konnten wegen der großen Lawinengefahr nicht aufsteigen. Die Alpin- und Flugpolizei des Innenministeriums schickte ein Hubschrauberteam der behördlichen Einsatzstelle auf dem Salzburger Flughafen.

Starker Wind erschwert Einsatz

Den beiden Männern des Polizeihubschraubers „Libelle“ gelang es am Dienstagnachmittag trotz des starken Windes, in der Nähe der Biwakschachtel zu landen und den Mann an Bord des Helikopters zu nehmen. Er wurde unverletzt ins Tal geflogen, bedankte sich herzlich, verabschiedete sich und ging in ein Gasthaus, um wieder zu Kräften zu kommen.

„Falsche Prognose auf Wetter-App“

Der Deutsche will ab Mittwoch seine Winterwanderung durch die Alpen im Talbereich fortsetzen. Der Polizei sagte er, dass er einer Wetter-App auf dem Smartphone vertraut habe, als er ins Hochgebirge aufbrach. Diese habe am 14. Jänner offenbar eine völlig falsche Prognose angezeigt.

Geretteter muss nichts bezahlen

Weil er sich laut Alpinpolizei eindeutig in einer hochalpinen Notlage befand, muss der Mann den Hubschraubereinsatz nicht bezahlen. Eine der Aufgaben der Flugpolizei ist es im hoheitsrechtlichen Sinn der Republik, Menschen in Not zu helfen, auch dann, wenn sie unverletzt sind und keinen Arzt benötigen, wenn sie zum Beispiel nachweislich nicht mehr aus eigener Kraft ins Tal oder in sichere Bereiche kommen - bzw. wenn ihnen Verletzungen oder der Tod drohen.

Gleiches gilt für Suchaktionen im Gebirge, die rechtlich als Fahndungen eingestuft sind. Kostenpflichtige Rettungshubschrauber von privaten Betreibern - mit Notärzten an Bord - kommen laut Gesetz in den meisten Fällen erst dann zum Einsatz, wenn es schon Verletzte gibt.

Gerald Gundl, Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

