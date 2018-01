Pongau besiegt Pinzgau im Eisstockschießen

Zum 20. Mal sind Samstag die Eisstockschützen aus Pongau und Pinzgau gegeneinander angetreten. Das „Prä-Eisschießen“ findet jedes Jahr in einer anderen Gemeinde statt - abwechselnd in den beiden Bezirken.

Heuer waren die Pongauer in St. Johann dran. Da ging es Schlag auf Schlag bzw. Schuss auf Schuss. Ziel bei diesem Sport ist es, den Stock gegen die anderen Stöcke so nahe wie möglich an der „Taube“ zu platzieren. Das ist eine Holzkugel. Die Pinzgauer sagen „Dozn“ dazu, die Pongauer „Hasei“.

Gegründet von Xandi Oberhofer und Hans Strobl

Strategische Schützenhilfe kommt vom sogenannten Moar, dem jeweiligen Chef der Mannschaft, wie der Pinzgauer Moar Hans Maziborsky schilderte. Vor 20 Jahren haben der Pongauer Hans Strobl und der Pinzgauer Xandi Oberhofer das „Prä-Eisstockschießen“ gegründet. Es heißt zwar „Eis“stockschießen, geschossen wird aber traditionell auf einer Schneebahn. Und die haben die St. Johanner heuer perfekt angelegt, sagt Helmut Brandecker aus Pfarrwerfen. Bei dem Bewerb dürfen auch Frauen mitschießen – wie Cäcilia Althuber aus Eben im Pongau. Sie tritt aber für die Pinzgauer Mannschaft an.

Zu wenig Pinzgauer, dadurch Überläufer nötig

Weil heuer 77 Pongauer nur 50 Pinzgauer Schützen gegenüberstanden, mussten einige Pongauer in die Mannschaft der Pinzgauer wechseln. Dabei entschieden die zufällig ausgewählten Startnummern. Dieses Los fällt nicht jedem leicht, wie Peter Holzer aus Werfen erzählte, der für die Pinzgau schießen musste – ebenso der Goldegger Georg Ammerer.

Bisher haben in den 20 Jahren immer die Pinzgauer gewonnen – mit einer Ausnahme. Heuer zum Jubiläum siegten wieder einmal die Pongauer. Sie dürfen den begehrten Wanderpokal nun ein Jahr lang bei sich aufstellen.

Pongau besiegt Pinzgau ORF-Redakteurin Andrea Aglassinger hat sich den Bewerb der Eisstockschützen für diesen TV-Bericht angesehen.

