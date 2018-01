Mutmaßliches Fluchtauto ausgebrannt

In der Stadt Salzburg hat ein brennendes Auto in der Nacht auf Donnerstag für einen Großeinsatz gesorgt. Der Pkw ging vor einem ehemaligen Caritas-Heim in der Schwarzstraße in Flammen auf und soll von Kriminellen benutzt worden sein.

Augenzeugen berichten von mehreren kleinen Explosionen, die es bei dem Brand auch gegeben haben soll. Laut Polizei dürfte es sich um den Fluchtwagen von zwei verhinderten Einbrechern oder Räubern handeln.

Maskierte Männer hatten kurz zuvor versucht, die Auslage eines Geschäfts einzuschlagen und flüchteten dann in einem dunklen Pkw, der gestohlen worden sein soll. Die Berufsfeuerwehr löschte den lichterloh brennenden Audi, der ein Salzburger Kennzeichen trägt.

Kriminalisten untersuchen ihn nun auf Spuren. Verletzt wurde niemand.

