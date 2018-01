Handydieb randalierte in Obus

Ein couragierter Obusfahrer und mehrere Polizeistreifen mussten am Montagabend zusammenarbeiten, um einen verhinderten Handydieb zu bändigen. Der Salzburger hat versucht einem afghanischen Asylwerber das Mobiltelefon zu stehlen.

Der 39-jährige Beschuldigte soll am Montagabend versucht haben, in einem Obus einem afghanischen Asylwerber das Handy zu stehlen. Das Opfer wandte sich Hilfe suchend an den Busfahrer. Der hielt das Fahrzeug an und verriegelte die Türen, damit der Dieb nicht flüchten konnte.

Anschließend soll der 39-Jährige mehrfach mit seinem Skateboard auf die Schutzverglasung eingeschlagen haben, die als Abtrennung des Lenkerplatzes zum Fahrgastraum dient. Der Busfahrer fühlte sich eigenen Angaben zufolge massiv bedroht und alarmierte die Leitstelle der Salzburger Verkehrsbetriebe.

Vor Randale Haschisch geraucht

Nach dem Eintreffen der Polizei verhielt sich der mutmaßliche Handydieb äußerst unkooperativ und aggressiv, weshalb weitere Streifen zur Unterstützung angefordert wurden.

Bei der Vernehmung gab der Mann an, er habe zuvor Haschisch geraucht. Bei dem Zwischenfall wurde keiner der etwa 20 Buspassagiere verletzt.