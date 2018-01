Salzburger SPÖ will generelles Rauchverbot

Die Salzburger SPÖ will ein generelles Rauchverbot. Das sei die Erwartung der Mehrheit der Menschen, sagt SPÖ-Chef Walter Steidl. Die schwarz-blaue Bundesregierung hat das ursprünglich geplante Rauchverbot wieder gekippt.

Die Salzburger Sozialdemokraten werden im Mittwoch im Landtag einen Antrag für ein generelles Rauchverbot einbringen. Beschließen müsste ein solches dann allerdings der Nationalrat. Das Hin und Her um ein generelles Rauchverbot sorgt bereits seit Monaten für heftige Debatten.

An der zuletzt beschlossenen Lösung, wonach Rauchen in Lokalen doch möglich, aber beispielsweise beim Autofahren erst ab 18 Jahren gestattet sein soll, gab es wiederholt teils massive Kritik. So hatte Salzburgs Wirtesprecher Ernst Pühringer von einem „Kasperltheater“ gesprochen.

Links: