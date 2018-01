Snowboard-Weltcup zum 18. Mal in Bad Gastein

Bad Gastein (Pongau) ist am Freitag und am Samstag zum 18. Mal Station für den Snowboard-Weltcup. Die Organisatoren mussten um die Durchführung des Weltcups aber lange kämpfen - das Wetter machte Probleme.

Sturm, hohe Temperaturen und starker Regen setzten der Rennpiste auf dem Buchebenhang zuletzt stark zu. Bad Gastein ist der längstdienende Veranstalter im Snowboard-Weltcup, seit 18 Jahren werden Wettkämpfe ausgetragen. Auch heuer sei man mit der Präparierung der Piste doch noch rechtzeitig fertig geworden, sagte Organisations - Chef Franz Weiß. „Wir haben das durch das Öffnen der Piste versucht; haben die tieferen Temperatuern genützt, um mit Salz die Piste zu verhärten.“ Im Großen und Ganzen sei die Piste in einem „hervorragenden Zustand, trotz aller Widrigkeiten“, so Weiß.

ORF

Parallel-Slalom und Teamwettbewerb

Am Freitag steht auf dem Buchebenhang ein Parallel-Slalom auf dem Programm, am Samstag ein Teambewerb. Die heimischen Snowboarder kommen mit viel Vorfreude und hohen Erwartungen ins Gasteinertal, denn im nicht-olympischen Parallel-Slalom fällt diesmal auch der Qualifikationsdruck für die Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea) weg.

Außerdem treten die Salzburger Routiniers Claudia Riegler und Andreas Prommegger mit einem Sieg beim Parallel-Bewerb von Lackenhof in Niederösterreich im Gepäck in Bad Gastein an. Die beiden wollen beim Heimrennen im Kampf um die kleine Kristallkugel morgen im Teambewerb nachlegen. Die Finalläufe des Parallel-Slaloms überträgt ORF eins ab 18 Uhr live.

APA/EPA/CHRISTOPHE KARABA

