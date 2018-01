Wohnungsbrand: 87-Jährige gerettet

In Zell am See (Pinzgau) ist eine 87-Jährige nur knapp einem Wohnungsbrand entkommen. In letzter Minute gelang es der Frau, ihre Nachbarin zu alarmieren. Sie wurde von der Feuerwehr gerettet.

In der Wohnung der 87-Jährigen hatte es aus noch unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Die Nachbarn der Frau riefen sofort die Feuerwehr. 27 Mann mit schwerem Atemschutz konnten die Frau aus der bereits stark verqualmten Wohnung retten und das Feuer löschen.

Das Wohnzimmer wurde komplett zerstört, die anderen Räume wurden laut Polizei durch Ruß und Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Die verletzte Frau musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht werden.

