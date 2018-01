Vierfach - Impfstoff gegen Grippe ausverkauft

Die erste Grippewelle des Jahres ist ausgerufen. Vor allem Viren des Typs Influenza B Yamagata sind im Vormasch. Vierfach-Impfstoffe, die dagegen helfen, sind bereits ausverkauft, trotzdem mache die Grippeimpfung Sinn.

Die Warteschlangen in den Apotheken sind lang, viele Menschen wollen sich noch in letzter Minute gegen Grippeviren schützen. Neue Vierfach-Impfstoffe gegen die grassierende Linie B/Yamagata wie Vaxigrip Tetra oder Fluenz Tetrag sind aber nicht mehr verfügbar, sagte Kornelia Seiwald von der Salzburger Apothekerkammer. „Man kann es vorher nie genau wissen, welche Stämme kursieren und auftreten. Und dieser spezielle Stamm, der jetzt zu 60 Prozent kursiert, ist nur in den Vierfachimpfungen enthalten“, sagte Seiwald.

ORF

Grippeimpfung trotzdem noch sinnvoll

Wer nicht schon im Herbst vorgesorgt hat, kann sich derzeit aber immer noch impfen lassen. Damit wird verhindert, bei echter Grippe bis zu 14 Tage lang außer Gefecht zu sein. Seit Dienstag sei die Grippewelle ausgerufen: „Darum ist es auch sinnvoll, sich schon im Herbst impfen zu lassen. Damit man, wenn die Grippe kommt, geschützt ist“, sagte Seiwald. Es bringe jetzt aber auch noch etwas, weil sie zehn Tage nach der Impfung wirkt - und „damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man geschützt ist“.

Heuer soll mehr Vierfachimpfstoff produziert werden

Weil die neuen Vierfachimpfstoffe erheblich teurer sind als die gängigen Dreifachimpfstoffe, wurde im vergangenen Jahr nur eingeschränkt produziert. Heuer dürfte das nicht mehr vorkommen. „Nachdem das im Herbst so schnell vergriffen war, nehme ich schon an, dass die Impfhersteller reagieren werden und natürlich dementsprechend große Mengen auf den Markt kommen“, sagte Kornelia Seiwald von der Apothekerkammer.

Grippe-Impfstoff Das Gesundheitsministerium hat die Grippe-Epidemie am Dienstag ausgerufen, damit sind starke Grippemedikamente auf Rezept erhältlich.

Garantiert ist damit freilich nicht, dass auch im kommenden Winter wieder Influenza-B-Viren der Linie Yamagata die Erkrankungen dominieren. Mit Grippeviren sei es wie mit einem Lotterie-Spiel - es lässt sich nie genau vorhersagen, welcher Virustyp am erfolgreichsten ist.

