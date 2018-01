Wunderkerzen setzten Christbaum in Brand

Mit drei Wunderkerzen hat eine 39-Jährige Montagnachmittag in St. Koloman (Tennengau) unabsichtlich ihren Christbaum in Brand gesetzt. Die Frau erlitt Verbrennungen an der rechten Hand.

Wie die Polizei berichtete, kam es zu dem Brand, als die 39-Jährige den Weihnachtsschmuck von ihrem Christbaum abräumen wollte. Dabei entdeckte die Frau drei noch nicht abgebrannte Wunderkerzen am Baum und zündete diese an. Daraufhin begann der trockene Nadelbaum zu brennen.

Nachbar half, brennenden Baum in Garten zu bringen

Beim Versuch, den Nadelbaum ins Freie zu schaffen, erlitt die 39-jährige Besitzerin die Verbrennungen an der rechten Hand. Ein Nachbar kam der Frau zu Hilfe und brachte den Baum letztlich in den Garten. Die Verletzungen der Frau wurden nach dem Vorfall ambulant behandelt. Im Haus entstand durch das Feuer und die Rauchentwicklung Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Feuerwehr musste in dem Holzhaus im Anschluss Wärmemessungen durchführen.

Erst Samstagabend hatte eine Wunderkerze in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) einen Christbaum in Brand gesetzt. Dabei gab es mehrere Verletzte - mehr dazu in Fünf Verletzte durch Wunderkerze auf Christbaum (salzburg.ORF.at; 7.1.2018).