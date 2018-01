Bischofshofen: Mehr als 20.000 Fans erwartet

Beim Abschluss der Vierschanzentournee in Bischofshofen (Pongau) am Samstag erwarten die Veranstalter mehr als 20.000 Besucher. Der Vorverkauf für das Dreikönigsspringen laufe so gut wie lange nicht.

Rege Betriebsamkeit herrschte am Freitag seit den frühen Morgenstunden im Schanzengelände von Bischofshofen. Zehn Zentimeter Neuschnee mussten aus dem gesamten Areal geräumt werden, die Schanze selbst wurde von 20 Mann des Skiklubs Bischofshofen noch einmal durchpräpariert - für Training und Qualifikation Freitagnachmittag und -abend.

APA/Barbara Gindl

Am Freitag werden es 2.000 bis 3.000 Besucher werden, sagen die Veranstalter. Für Samstag rechnen sie mit mehr als 20.000 Zuschauern. Der Vorverkauf sei so gut wie lange nicht mehr gelaufen, heißt es - vor allem übers Internet. Dabei sind sowohl die Österreicher bei die Tournee bisher nicht auf den vorderen Rängen gelandet. Und auch der am Donnerstag in Innsbruck schwer gestürzte Deutsche Richard Freitag ist nicht mehr am Start.

Kraft: „Vielleicht geht mir da der Knopf auf“

Der Tournee-Gesamtsieg dürfte dem Polen Kamil Stoch damit wohl nicht mehr zu nehmen sein - das weiß auch Lokalmatador Stefan Kraft aus Schwarzach (Pongau): „Er (Stoch) ist jetzt eine Maschine. Da kommt ein Sprung nach dem anderen. Auch wenn er einen schlechten Sprung macht, paniert er uns jetzt noch. Der hat das Vertrauen - und ich glaube, der macht das echt.“

Nach dem zwei enttäuschenden Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck will aber auch Kraft in Bischofshofen angreifen: „Ich freue mich auf die coole Schanze, mag die sehr gerne. Vielleicht geht mir da der Knopf auf.“

