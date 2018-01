Verkehrsreiches Wochenende erwartet

Verkehrsexperten erwarten für das Wochenende um Dreikönig extrem starken Verkehr auf Salzburgs Straßen. Am dichtesten wird der Rückreiseverkehr am Samstag sein. Mit Staus rechnet der Autofahrerklub ÖAMTC aber auch Richtung Salzburg.

Der Rückreiseverkehr dürfte zur Geduldsprobe werden: Der ÖAMTC rechnet am Autobahngrenzübergang Walserberg mit längeren Wartezeiten. Sehr dichter Verkehr wird aber auch auf der Tauernautobahn zwischen Bischofshofen (Pongau) und Salzburg, auf der Westautobahn speziell im Großraum der Stadt Salzburg und im Salzachtal auf der Pinzgauer Straße (B311) erwartet.

In Bayern wird die Autobahnverbindungen Salzburg - München (A8) zeitweise sehr stark belastet sein. Aufgrund der Vierschanzentournee in Bischofshofen wird der Besucherzustrom im Umkreis bereits am Freitag zur Qualifikation und speziell am 6. Jänner zum finalen Dreikönigsspringen stark sein.

ÖBB mit sechs Sonderzügen für Dreikönigsspringen

Auf der Tauernautobahn beim Knoten Pongau und auf der Salzachtal Straße (B159) im Raum Bischofshofen ist daher jeweils ab den Mittagsstunden mit Verzögerungen zu rechnen. Die ÖBB setzen für die An-und Rückreise der Skisprung-Fans sechs Sonderzüge ein.

