Lifte wegen heftiger Orkanböen gesperrt

Heftige Orkanböen fegten am Mittwoch zu Mittag über die Berge. Auch in der Stadt Salzburg und im nördlichen Flachgau stürmte es. Windspitzen von 70 bis 100 km/h sind laut Meteorologen am Mittwoch möglich.

Die Bergbahnen im Bundesland waren auf den Sturm vorbereitet. Seit Mittwoch Vormittag wurden etwa in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) die Liftanlagen der Reihe nach abgeschaltet und die Kabinen in den Garagen verstaut. Die Verbindungslifte nach Leogang (Pinzgau) und Fieberbrunn (Kitzbühel/Tirol) wurden gesperrt, damit die Wintersportler nicht in andere Skigebiete gelangen konnten.

Michael Hufnagl/ORF

ZAMG: Aufenthalte im Freien vermeiden

Laut Meteorologen sind in flacheren Gegenden am Dienstag Windspitzen zwischen 70 und 100 km/h möglich. Auf den Bergen der Nordalpen kann der Wind im exponiertem Gelände Orkanstärke erreichen (>118 km/h).

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik warnt vor Aufenthalten im Freien. Besonders in Wäldern können herabfallende Äste und umstürzende Bäume gefährlich werden. Auch lose Gegenstände wie Plakatwände oder Baugerüste könnten durch die Luft geschleudert werden. Auf den Bergen herrscht bei Orkanstärke und schlechter Sicht Lebensgefahr, heißt es von der ZAMG.

Gerald Gundl/ ORF

Flughafen Salzburg bisher nicht beeinträchtigt

Die Verantwortlichen beim Salzburger Flughafen rechnen nicht damit, dass der Sturm den Flugplan auf dem Salzburg Airport wesentlich beeinträchtigen wird. Der Flughafen bleibt geöffnet. Ob Flugzeuge dann bei Sturmböen landen oder nicht entscheiden ausschließlich die Piloten, sagte Flughafensprecher Alexander Klaus.

