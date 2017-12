Tennengau: Altpapiersammlung stark verbessert

Die Gemeinden im Tennengau haben ihre Altpapiersammlung umgestellt und steigern so die Recycling-Mengen um mehr als die Hälfte. Jeder Haushalt erhält eine eigene Altpapier-Tonne direkt vor der Haustür.

Somit müssen zum Beispiel alte Zeitungen nicht mehr zu zentralen Sammelstellen gebracht werden. Als letzte Gemeinden im Tennengau stellen jetzt Puch, Oberalm und Abtenau ihre Altpapier-Sammlung um. Weder den Bürgern noch den Gemeinden entstehen dadurch Mehrkosten.

Das Prinzip der kostenlosen Altpapiersammlung bei jedem Gebäude ist einfach und effizient: Wenn die Altpapiertonne vor der Haustür steht und man die alten Zeitungen nicht mühsam zur Sammelstelle oder zum Recyclinghof schleppen muss, dann landet viel weniger Papier im Restmüll.

Deutlich mehr Altpapier gesammelt

Die Zahlen des Tennengauer Regionalverbandes sprechen Bände: Adnet und Scheffau etwa haben durch die Umstellung auf die Haus-Altpapiertonne 50 Prozent mehr Altpapier gesammelt, Bad Vigaun hat die Abfallmenge bei Papier sogar verdreifacht. Auch die Gemeinden selbst profitieren von der Umstellung, bestätigt der Pucher Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP).

ORF

„Grundsätzlich bringt uns dieses System als Gemeinde sehr viel, zum Beispiel in punkto Sauberkeit: Früher war es so, dass bei Wind das Papier von vollen Papiertonnen überall herumgeflogen ist. Da brauchte man dann einen ganzen Tag, bis dieses Papier wieder eingesammelt war. Denn die Leute haben sich zwar bei der Gemeinde beschwert, dass es so ausschaut, selbst aber auch nichts aufgehoben. Und jetzt ist es eben so, dass es diese öffentlichen Sammelstellen mit Papier nicht mehr gibt. Und darüber sind wir doch sehr froh“, sagt Klose.

Kosten trägt die Austria Papier Recycling

Die Kosten für die Haus-Papiertonne trägt im Tennengau die Austria Papier Recycling (APR). Sie stellt die Tonnen zur Verfügung und leert sie einmal im Monat - dies alles Gratis. Dafür profitiert sie auch von einer höheren Menge an Altpapier, das fast zu hundert Prozent recycelt und verkauft werden kann.

Hauspapiertonnen gibt es in mehreren Gemeinden in den verschiedenenen Salzburger Bezirken, auch die Stadt Salzburg stellt auf Anfrage eine Gratis-Papiertonne vor die Haustür.